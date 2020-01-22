Президент Швейцарии посетит Украину для обсуждения новой программы помощи

Новости Украины:Зеленский и Соммаруга встретились в Давосе для обсуждения программы помощи на следующие четыре года.

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга планирует посетить Украину в марте, чтобы обсудить новую программу помощи на следующие четыре года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Офиса главы государства по итогам встречи президентов в Давосе.

"Стороны обсудили прогресс в продвижении к миру на востоке Украины, в частности возврат удерживаемых лиц, кораблей и уменьшение обстрелов в Донбассе. Также поднимался вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Президент Украины выразил благодарность за поддержку в реализации реформ в нашем государстве в рамках программ технической помощи, оказываемой Швейцарией.

Также речь шла о вопросах реабилитации украинских военных, повышение энергоэффективности и увеличение инвестиций.