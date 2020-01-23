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Рама: Мир в Украине является приоритетом албанского председательства в ОБСЕ

Рама: Мир в Украине является приоритетом албанского председательства в ОБСЕ
06:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:"Кризис в и вокруг Украины" является наиболее безотлагательным вызовом безопасности и стабильности в Украине.

Содействие мирному урегулированию конфликта в Украине является первоочередным приоритетом албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рама по результатам своего 2-дневного визита в Украину.

"Содействие мирному урегулированию является первоочередным приоритетом Албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году. Именно поэтому я решил начать мой первый официальный визит в должности с Украины", - заявил Рама.

По его словам, "кризис в и вокруг Украины" является наиболее безотлагательным вызовом безопасности и стабильности в Украине.

Как известно, во время пребывания в Киеве действующий председатель ОБСЕ провел встречи с руководителями Украины. Рама поддержал решительные действия украинского руководства относительно мирного урегулирования конфликта и уверил, что его усилия направлены на обеспечение того, чтобы обе стороны соблюдали принципы и обязательства ОБСЕ и полностью выполняли Минские договоренности.

"Нашей целью, в первую очередь, должно быть обеспечение полного и устойчивого прекращения огня. В 2020 году мы будем пытаться улучшить ситуацию с безопасностью и повседневную жизнь людей, живущих в районах, пострадавших от конфликта", - добавил он.

После встреч в Киеве действующий председатель ОБСЕ также съездил 21 января на Восток, чтобы непосредственно ознакомиться с политикой безопасности и гуманитарной ситуацией в регионе, влиянием работы СММ на местах. Посетив пункт пропуска в Станице Луганской, Рама заявил, что отремонтированный мост - "великолепная демонстрация того, чего можно достичь при наличии политической доброй воли, и как улучшение ситуации в сфере безопасности и упрощение труда населения идут рука об руку".

Действующий председатель ОБСЕ также выразил решительную поддержку усилиям по мирному урегулированию в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

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"Возобновление диалога и результаты "нормандского саммита"- это шаги в правильном направлении. Тем не менее еще многое нужно сделать. Это долгий путь к стабильному миру. Мой Специальный представитель в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау будет изучать, как наиболее эффективно продвигать процесс вперед", - сказал он.

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Украина, ОБСЕ, Эди Рама, Албанское председательство.
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