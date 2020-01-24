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Куба назначила нового посла в Украине

Куба назначила нового посла в Украине
15:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В МИД надеются на смену позиции Кубы в вопросе территориальной целостности и суверенитета Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве выражают надежду, что Куба изменит свою позицию в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как говорится в сообщении МИД Украины в социальной сети Facebook, 23 января заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Республики Куба в Украине Натачи Диас Агилеры. Заместитель министра поздравил главу дипломатического представительства Кубы с высоким назначением.

"Стороны констатировали взаимный настрой на необходимости ведения активного двустороннего диалога и двусторонних консультаций в политической, торгово-экономической и других сферах. Сергей Кислица выразил надежду на изменение позиции Кубы в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, Куба является одной из стран, которая не поддерживает инициативу Украины на заседаниях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. В частности, 9 декабря 2019 года Куба и еще 18 стран проголосовали против резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

Также 18 декабря 2019 года Куба и еще 22 страны проголосовали против резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".

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МИД, Куба, Сергей Кислица, Натача Диас Агилера.
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