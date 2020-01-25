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Кулеба о поздравлении Зеленским Путина: До примирения очень далеко еще

Кулеба о поздравлении Зеленским Путина: До примирения очень далеко еще
22:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Кулеба назвал дипломатическим маневром поздравление Зеленским Путина с новым годом.

Поздравление президентом Украины Владимиром Зеленским президента России Владимира Путина с новым годом является дипломатическим маневром, который не стоит преувеличивать.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью Радио Свобода.

"Я думаю, что если мы говорим о том, что происходят переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких как возвращение украинских пленных, таких как возвращение украинских кораблей, захваченных в Керчи... До примирения очень далеко еще. Но в сторону урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией. То акт поздравления является дипломатическим маневром, который не нужно преувеличивать", - отметил Кулеба.

Кулеба о евроинтеграции: Венгрия в принципе ничего не блокирует

Как сообщалось ранее, 31 декабря президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора поздравили друг друга с праздниками и договорились о согласовании новых списков удерживаемых лиц.

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Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба.
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