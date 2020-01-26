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СМИ: Трамп в 2018 году говорил о зависимости Украины от помощи США

СМИ: Трамп в 2018 году говорил о зависимости Украины от помощи США
12:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Президент США Дональд Трамп говорил о зависимости Украины от американской военной помощи еще в 2018 году на закрытой встрече.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на закрытой встрече со своими сторонниками в 2018 году говорил о зависимости Украины от военной помощи Вашингтона. Об этом сообщает агентство Associated Press, в распоряжении которого оказалась аудиозапись встречи.

На записи, которая якобы была сделана во время встречи, зафиксирован голос, похожий на голос Трампа. Президент США размышлял со сторонниками, как долго Украина могла бы продержаться в борьбе с Россией без поддержки Вашингтона.

Кроме того, журналисты утверждают, что на встрече присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которые выполняли в Украине поручения личного адвоката президента США Руди Джулиани.

Отметим, что Трамп неоднократно отрицал знакомство с Парнасом и заявлял, что никогда в жизни с ним не общался вопреки опубликованным в СМИ их совместным фотографиям.

Украинское дело: Помпео угодил в скандал

Ранее у Трампа перечислили шесть аргументов об отсутствии давления на Украину. Адвокаты Дональда Трампа говорят, что Трамп помог Украине больше, чем Обама, стенограмма телефонного разговора ни о чем не говорит, а Украина неоднократно отрицала давление в свою сторону.

Также сообщалось, что в США опубликовали 200 страниц документов о задержке помощи Украине. Белый дом в рамках закона о свободе информации опубликовал переписку на 192 страницах, касающуюся Украины.

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США, Вашингтон, Дональд Трамп, Военная помощь, Помощь Украине, Лев Парнас.
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