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Разумков рассказал о сроках завершения реформы децентрализации

Разумков рассказал о сроках завершения реформы децентрализации
13:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Разумков говорит, что реформа децентрализации должна завершиться к концу осени 2020 года.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что реформу децентрализации планируют завершить к концу осени. Об этом он рассказал во время брифинга в Одесской области. 

По его словам, уже в ближайшее время новый законопроект будет передан в ВР. Он подчеркнул, что депутаты приложат максимум усилий, чтобы выборы прошли уже после завершения реформы децентрализации. 

Дмитрий Разумков с оптимизмом смотрит на этот вопрос и надеется, что реформа децентрализации будет завершена на смотря на то, что выборы должны состояться в октябре этого года. 

В Раде хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов

Как сообщалось ранее, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что ВР не финансировала поездку депутатов в Давос.

Напомним, законопроект "О всеукраинском референдуме" еще требует существенной доработки, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Верховная Рада, Спикер ВР, Дмитрий Разумков.
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