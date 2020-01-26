Разумков рассказал о сроках завершения реформы децентрализации

Новости Украины:Дмитрий Разумков говорит, что реформа децентрализации должна завершиться к концу осени 2020 года.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что реформу децентрализации планируют завершить к концу осени. Об этом он рассказал во время брифинга в Одесской области.

По его словам, уже в ближайшее время новый законопроект будет передан в ВР. Он подчеркнул, что депутаты приложат максимум усилий, чтобы выборы прошли уже после завершения реформы децентрализации.

Дмитрий Разумков с оптимизмом смотрит на этот вопрос и надеется, что реформа децентрализации будет завершена на смотря на то, что выборы должны состояться в октябре этого года.

Как сообщалось ранее, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что ВР не финансировала поездку депутатов в Давос.

Напомним, законопроект "О всеукраинском референдуме" еще требует существенной доработки, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.