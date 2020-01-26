Зеленский начал визит в Польшу

Новости Украины:Зеленский прибыл в Польшу с двухдневным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в памятных мероприятиях в Освенциме, сообщил сайт главы украинского государства.

"Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Республику Польша. Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в г.Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский будет находиться 26-27 января с рабочим визитом в Республике Польша, где примет участие в ряде мероприятий.

"26-27 января Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в г. Освенцим в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Программой визита также предусмотрена встреча с Президентом Польши Анджеем Дудой", - сказано в сообщении ОПУ.