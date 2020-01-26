Как Зеленский отпраздновал свой день рождения: СМИ узнали детали

Новости Украины:Владимир Зеленский праздновал свой день рождения в Офисе президента – там было все руководство страны.

Президент Владимир Зеленский праздновал свой день рождения в Офисе президента. Об этом сообщает "Украинская правда". "Все было скромно, без пафоса. И неожиданно для самого президента", - отметил собеседника издания. По словам этого же собеседника, поздравляли Зеленского примерно 30-40 минут. Гостей угощали сухими винами и шампанским.

Зеленского поздравляло все руководство Офиса - глава Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, первый замглавы Офиса Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.

Также президента поздравлял весь состав Кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

От Верховной Рады на день рождения Зеленского приехали председатель ВРУ Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель партии Александр Корниенко.

"Первое слово дали Разумкову говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна", - отметил другой собеседник издания.

Президент Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года, в субботу ему исполнилось 42 года.