"Вношу лишь правки": Тищенко сделал неожиданное заявление

Новости Украины:Народный депутат рассказал, что законы ему пишут помощники.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко признался, что он сам не написал еще ни одного закона.

Об этом он рассказал в интервью Obozrevatel.

Он отметил, что созданием законопроектов занимается его юридическая группа, в частности его пресс-секретарь Марьяна Михолап.

Тищенко рассказал, что он занимается внесением правок в эти законопроекты. По словам нардепа, у него есть группа юристов в каждом комитете.

"От меня идут правки", - поделился Тищенко.

На вопрос, хватает ли 48 тысяч гривен на содержание такого количества помощников, Тищенко ответил, что часть из них работает на общественных началах, то есть бесплатно.

Он рассказал, что они делают это не ради денег, а чтобы увидеть реальные изменения.

Помощниками Тищенко становятся по простому, как рассказал нардеп, принципу. Так называемые народные ревизоры смогли стать ими благодаря социальному лифту.