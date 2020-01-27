Дуда поддержал Зеленского в вопросе обмена пленными

Новости Украины:Дуда поддерживает усилия Зеленского с целью освобождения Россией пленных украинцев.

Президент Польши Анджей Дуда поддерживает усилия президента Украины Владимира Зеленского с целью освобождения Россией пленных украинцев.

Об этом Дуда сказал на совместной с Зеленским пресс-конференции в Освенциме.

"Мы говорили о ситуации в Украине в отношениях с Россией в вопросе очень понятном об оккупации Донецкой и Луганской областей и Крыма", - заявил Дуда.

По его словам, он сообщил Зеленскому, что Польша требует от России вернуться к соблюдению норм международного права.

Президент Польши подчеркнул важность территориальной целостности Украины. "Это наша однозначная позиция, и Украина всегда может рассчитывать на нашу позицию", - заверил Дуда.

Также Дуда добавил, что спрашивал у Зеленского о ходе переговоров в "нормандском формате" и о том, на что можно надеяться в ближайшее время.

"Я рад, что происходит обмен пленными, что граждане Украины, заключенные Россией, возвращаются к своим семьям. Для обычных людей, для общества это очень важно, и мы как соседи рады, что Вы, господин президент, этим занимаетесь, потому что это ответственная деятельность главы государства для своего общества, и я здесь полностью поддерживаю вашу позицию и способ вашего поведения", - заявил Дуда.

Как сообщалось ранее, 29 декабря 2019 года на КПВВ "Майорское" в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украина вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.