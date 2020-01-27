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Зеленский: Добро и милосердие сильнее любых геополитических амбиций

Зеленский: Добро и милосердие сильнее любых геополитических амбиций
16:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский призывает все демократии мира объединиться против тоталитарных режимов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только сплоченность международного сообщества может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.

Об этом он сообщил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме.

"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие", - заявил Зеленский.

"Наша общая история": Дуда вспомнил об украинцах, боровшихся против большевиков

Он отметил, что "только сплоченность мира может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий".

"Сегодня мы чтим память жертв Холокоста и даем клятву - никогда снова. Как ответственные демократические государства мы говорим "нет" тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, любым проявлениям репрессий, ненависти и нетерпимости. Добро и милосердие сильнее любых геополитических амбиций. Добро и милосердие всегда победят", - подчеркнул президент Украины.

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Польша, Освенцим, Владимир Зеленский, Анджей Дуда.
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