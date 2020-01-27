Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных освобождению Аушвица

Новости Украины:Зеленский принял участие в мероприятиях в честь годовщины освобождения Аушвиц-Биркенау.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных освобождению нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Вместе с другими лидерами делегаций президент Украины Владимир Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке", - сказано в сообщении.

В Государственном музее концлагеря выступили бывшие узники Аушвица, пережившие Холокост.

"Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда", - призвала 95-летняя Бат-Шева Даган, которая выжила в лагере Аушвиц -Биркенау.

Напомним, 75 лет назад советскими войсками был освобожден Аушвиц-Биркенау - концлагерь, занимавший центральное место в нацистской политике массового уничтожения евреев.