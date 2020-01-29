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Среда, 29.01.2020
Еврокомиссар Варгеи посетит Украину 11-12 февраля
Еврокомиссар Варгеи посетит Украину 11-12 февраля
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Еврокомиссар Варгеи посетит Украину 11-12 февраля

Еврокомиссар Варгеи посетит Украину 11-12 февраля
00:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Варгеи Оливер отметил, что Еврокомиссия готова "продолжать нашу поддержку экономическому развитию Украины".

Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи намерен посетить Украину 11-12 февраля. Об этом сам Варгеи сообщил во вторник в Брюсселе на пресс-конференции в перерыве работы Совета Ассоциации Украина-ЕС, которая прошла с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Боррелля.

«Я хочу поблагодарить премьер-министр за проделанную вами работу, которую я проверю на месте, когда я буду посещать Киев 11-12 февраля», - сказал еврокомиссар.

В ходе своего вступительного слова Варгеи подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией, продолжение реформы в сфере децентрализации и также административной реформы, а также необходимость соблюдать права национальных меньшинств. «В этом контексте мы приветствовали шаги, предпринятые правительством, которые направлены на выполнение рекомендацией Венецианской комиссии и подчеркнули необходимость их полного выполнения», - констатировал он.

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Варгеи также отметил, что Еврокомиссия готова «продолжать нашу поддержку экономическому развитию Украины». В этой связи он упомянул земельную реформу, дальнейшее улучшение бизнес климата.

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Украина, Визит в Украину, Еврокомиссар Варгеи, Варгеи Оливер.
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