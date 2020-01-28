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Крым превращается в огромную военную базу - украинский посол в США

Крым превращается в огромную военную базу - украинский посол в США
22:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Владимир Ельченко напомнил о проблеме Крыма перед визитом Помпео в Украину

Россия создала много вызовов глобальной безопасности, оккупировав Крым, среди которых – наращивание войск РФ на территории украинского полуострова и блокирование международного мониторинга, что требует реакции со стороны США и других стран Запада.

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко во время встречи накануне с американскими журналистами, пишет Defense News.

"Крым превращается в огромную военную базу", - приводит слова украинского посла американское издание.

В этой связи Ельченко подчеркнул, что Украине "нужно более активное привлечение Соединенных Штатов", а также более глубокое сотрудничество с другими странами, "чтобы привлечь их в процесс".

Ельченко заверил, что вопрос Крыма украинская сторона обязательно будет поднимать во время переговоров с Помпео в Киеве. Кроме того, речь будет идти и о возможности расширения американских и международных санкций против России, которая затрудняет отчетность о ситуации с правами человека в Крыму.

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Посол Украины в США также выразил уверенность, что американская сторона сохранит свою последовательную позицию в поддержку Украинского государства.

"Мы очень хорошо знаем, что Украина имеет мощную двухпартийную поддержку в этой стране. По опыту всех моих предыдущих встреч в Госдепартаменте на протяжении первых двух недель моей каденции в Вашингтоне я сделал вывод, что и в Госдепе существует очень сильная поддержка политики Украины – политики непризнания (аннексии – ред.) Крыма, военной и оборонной помощи", - отметил Ельченко.

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Украина, США, Крым, Владимир Ельченко, Майк Помпео.
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