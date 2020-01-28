Высокий представитель ЕС хочет побывать в зоне ООС

Новости Украины:Жозеп Боррель заявил о серьезном намерении посетить территорию Донбасса.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в ходе своего визита в Украину хочет посетить Донбасс.

"Я бы хотел посетить более значимую часть страны с точки зрения внешних отношений. Я хотел бы посетить Донбасс, границу, где, как я знаю, идут военные действия для того, чтобы прочувствовать ситуацию на месте. Мы должны приложить самые важные усилия для того, чтобы перестали убивать людей", - сказал он во вторник в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась в перерыве работы Совета Ассоциации Украина-ЕС.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что "результат последней встречи в Париже должен быть выполнен на местах". "И мы должны прилагать усилия в нескольких сферах: прежде всего, гуманитарная помощь, во-вторых, разминирование – мы можем сохранить много жизней и третье – провести изучение инфраструктуры с экономической точки зрения для того, чтобы подготовить будущую возможную реконструкцию", - детализировал Боррель.

Он также отметил необходимость обеспечения свободного прохождения кораблей в Керченском проливе и из Азовского моря в соответствии с международным законодательством.

"Мы будем продолжать поддерживать независимость и территориальную целостность Украины", - добавил он.