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Расстрелы на Майдане: Генпрокурор вернул предыдущий состав прокуроров

Расстрелы на Майдане: Генпрокурор вернул предыдущий состав прокуроров
09:26 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Генпрокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров в деле о расстрелах на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по делам преступлений против участников "Революции достоинства": Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа, Hromadske.

"Хорошие новости из Офиса генерального прокурора. Изменена группа прокуроров по делу по убийствам на ул. Институтской 20.02.2014 г.

После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14.01.2020 Святошинского районного суда, Генеральный прокурор 27.01.2020 своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров – Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу," - говорится в сообщении.

При этом Апелляционный суд отказал в открытии производства по апелляционной жалобе защитников "беркутовцев" на решение Святошинского райсуда об отводе "фейковых прокуроров". Такое решение об отводе обжалованию не подлежит.

Офис генпрокурора начинает набирает "новых, а не своих" кадров

Предыстория, в декабре 2019 года Рябошапка заменил группу прокуроров по делу о расстрелах на улице Институтской в Киеве, совершенные во время акций протеста в феврале 2014 года.

Новая группа прокуроров, которую назначили вместо Донского, Земского и Симонова, способствовала освобождению пятерых обвиняемых по этому делу бывших "беркутовцев" для их участия в обмене удерживаемыми с так называемыми "Л/ДНР".

14 января суд удовольствие отвод новой группы прокуроров.

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Прокуроры, Генпрокурор, Расстрелы на Майдане, услан Рябошапка.
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