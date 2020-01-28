В Греции двух россиян приговорили к 395 годам лишения свободы

Новости Украины:Российских граждан отправили в тюрьму за перевозку нелегальных мигрантов.

Суд греческого города Каламата приговорил двух россиян к 395 годам тюрьмы и штрафу в 6 млн евро за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Суд вынес обвинительные приговоры двоим российским гражданам, которые были задержаны в июне прошлого года по подозрению в незаконной перевозке мигрантов в Грецию.

В Греции очень суровое законодательство к тем, кто перевозит нелегальных мигрантов. За первого мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам тюремного заключения, а за каждого последующего - к 7,5 годам. В результате зачастую сроки заключения составляют десятки и даже сотни лет.

Представитель посольстваРФ в Греции заявил, что в последнее время участились случаи задержания российских моряков, работавших по контракту на иностранных судах. В 2019 году было задержано 12 россиян, которые были в экипажах судов.

Напомним, официальные сайты премьер-министра Греции, национальной полиции и пожарной службы и нескольких важных министерств были временно отключены в результате кибератаки.