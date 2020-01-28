Скачать
Вторник, 28.01.2020
Итоги дня 27 января: День памяти жертв Холокоста, Зеленский в Польше и растущая угроза коронавируса
Итоги дня 27 января: День памяти жертв Холокоста, Зеленский в Польше и растущая угроза коронавируса
Смертельный коронавирус в Китае убил уже более 100 человек
Смертельный коронавирус в Китае убил уже более 100 человек
Арсенал обыграл Борнмут на пути к 1/8 финала Кубка Англии (Фото, Видео)
Арсенал обыграл Борнмут на пути к 1/8 финала Кубка Англии (Фото, Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 29 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 29 января

В Греции двух россиян приговорили к 395 годам лишения свободы

В Греции двух россиян приговорили к 395 годам лишения свободы
10:07 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Российских граждан отправили в тюрьму за перевозку нелегальных мигрантов.

Суд греческого города Каламата приговорил двух россиян к 395 годам тюрьмы и штрафу в 6 млн евро за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Суд вынес обвинительные приговоры двоим российским гражданам, которые были задержаны в июне прошлого года по подозрению в незаконной перевозке мигрантов в Грецию.

В Греции очень суровое законодательство к тем, кто перевозит нелегальных мигрантов. За первого мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам тюремного заключения, а за каждого последующего - к 7,5 годам. В результате зачастую сроки заключения составляют десятки и даже сотни лет.

Греция построит современный аэропорт на Крите

Представитель посольстваРФ в Греции заявил, что в последнее время участились случаи задержания российских моряков, работавших по контракту на иностранных судах. В 2019 году было задержано 12 россиян, которые были в экипажах судов.

Напомним, официальные сайты премьер-министра Греции, национальной полиции и пожарной службы и нескольких важных министерств были временно отключены в результате кибератаки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Греция, Граждани РФ, Перевозка мигрантов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У меня очень короткий ответ": Сенцов в США озвучил самый действенный способ давления на РФ
02 Эпидемия в Одессе: больницы переполнены
03 Уже не "умеренная": ВОЗ пересмотрела угрозу распространения коронавируса
04 То, что нужно женщинам: полезные свойства имбиря
05 Список вещей, которые никогда нельзя делать при ребенке (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты на Донбассе 10 раз обстреляли украинских военных
Оккупанты на Донбассе 10 раз обстреляли украинских военных
Кодирование каналов: как смотреть ТВ после 28 января
Кодирование каналов: как смотреть ТВ после 28 января
Курс валют на 28 января: евро и доллар подорожали
Курс валют на 28 января: евро и доллар подорожали
Родительские субботы в феврале 2020 года
Родительские субботы в феврале 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь