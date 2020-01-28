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Глава НАПК назначил себе замов

Глава НАПК назначил себе замов
11:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Председатель Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Александр Новиков представил своих заместителей Ивана Преснякова и Романа Сухоставца.

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков назначил себе в заместители юриста Романа Сухоставца и эксперта USAID Ивана Преснякова.

Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.

"Председатель Национального агентства Александр Новиков представил коллективу НАПК своих заместителей — Ивана Преснякова и  а", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Сухоставец будет отвечать за работу подразделений, осуществляющих проверку деклараций и мониторинг образа жизни и сферу предупреждения политической коррупции, а Пресняков будет формировать и координировать антикоррупционную политику, мониторинг соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по вопросу предупреждения коррупции.

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В НАПК подчеркнули, что Новиков представил и руководителя аппарата Национального агентства — Игоря Хохича, заместителя руководителя аппарата — Игоря Дробко, но также руководителя Департамента по вопросам предупреждения политической коррупции Анну Чернуцкую.

Новиков заявил, что для завершения перезагрузки НАПК будет утверждена новая структура аппарата, а назначение на должности будет проходить на конкурсной основе.

"Люди, которые оказались в НАПК благодаря практикам, с которыми Агентство должно бороться, конечно, уйдут. Все, кто работают эффективно и самоотверженно, смогут занять соответствующие должности в Национальном агентстве. Они получат максимальные возможности для самореализации", - сообщил он.

Как сообщалось, Роман Сухоставец до этого назначения был членом Общественного совета добропорядочности. Иван Пресняков - антикоррупционный эксперт программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", он также участвовал в конкурсе на должность председателя НАПК.

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НАПК, Ивана Преснякова, Роман Сухоставец.
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