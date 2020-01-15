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Кабинет министров назначил прокурора Новикова главой НАПК

Кабинет министров назначил прокурора Новикова главой НАПК
12:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Конкурсная комиссия избрала его на эту должность в декабре прошлого года.

Кабинет министров Украины назначил Александра Новикова председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Перед назначением Новиков обозначил перед членами Кабмина главные задачи, которые планирует выполнять на новой должности, в том числе анонсировал разработку новой антикоррупционной стратегии.

"Роль НАПК я вижу, в первую очередь, как органа, который сделает невозможным пребывание на государственной службе лиц, которые используют в своей деятельности коррупционные практики, незаконно обогащаются. Уверен, что НАПК способно выполнить эту функцию и сформировать нулевую толерантность государственной службы к коррупционным практикам. Первым своей задачей вижу утверждения антикоррупционной стратегии, поскольку предыдущая стратегия ... завершила свое действие в 2017 году", - заявил он.

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По словам Новикова, документ должен обобщить все действия каждого органа государственной власти в сфере выявления антикоррупционных рисков, как в нормативных документах, так и в отношении персонала этих органов, и ликвидировать такие риски.

"Второй вижу автоматизацию полных проверок деклараций лиц, занимающих особо ответственное положение. Это все судьи, все прокуроры, все члены правительства, главы ОГА, районных советов, областных советов" - добавил он.

Кроме того, Новиков выразил надежду, что будет налажено эффективное сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро и Государственным бюро расследований.

Со своей стороны, премьер-министр Алексей Гончарук пообещал поддержку и сотрудничество с правительством для нового главы агентства и пожелал мудрости и профессионализма в новой должности.

Как сообщалось ранее, в декабре комиссия по отбору кандидатов на должность председателя НАПК объявила Новикова победителем конкурса. Ранее Новиков занимал должность прокурора Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ.

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17 октября президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции".

Законом изменяется структура управления НАПК с коллегиальной на единоличную. Документом предусмотрено, что главу НАПК будет назначать не президент, а Кабинет министров по результатам открытого конкурсного отбора.

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Кабмин, Александр Новиков, НАПК.
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