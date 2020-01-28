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Скандал эфире: итальянский телеведущий назвал Украину "Малой Россией"

Скандал эфире: итальянский телеведущий назвал Украину "Малой Россией"
12:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Во время шоу на итальянском телевидении, ведущий сказал, что "Малая Россия" - это второе название Украины.

Ведущий одного из шоу на итальянском телевизионном канале заявил, что "Малая Россия - это второе название Украины".

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Посольства Украины в Италии.лая

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу L`Eredita 26 января на телеканале RAI, что "Малая Россия - это второе название Украины", руководству телерадиокомпании была немедленно доведена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия", - говорится в сообщении.

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В посольстве отметили, что ввиду того, что сейчас от телеканала RAI не было получено никакого ответа, было принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичность и опубликовать соответствующее письмо на официальной странице посольства.

Напомним, Василий Кирилич начал выполнять обязанности посла Украины в Хорватии.

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Италия, Посольство Украины, Посольство Украины в Италии, Телеканал Италии.
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