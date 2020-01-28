Скандал эфире: итальянский телеведущий назвал Украину "Малой Россией"

Новости Украины:Во время шоу на итальянском телевидении, ведущий сказал, что "Малая Россия" - это второе название Украины.

Ведущий одного из шоу на итальянском телевизионном канале заявил, что "Малая Россия - это второе название Украины".

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Посольства Украины в Италии.лая

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу L`Eredita 26 января на телеканале RAI, что "Малая Россия - это второе название Украины", руководству телерадиокомпании была немедленно доведена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что ввиду того, что сейчас от телеканала RAI не было получено никакого ответа, было принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичность и опубликовать соответствующее письмо на официальной странице посольства.

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