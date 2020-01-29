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Юрчишин обратился в НАБУ из-за возможного уголовного правонарушения

Юрчишин обратился в НАБУ из-за возможного уголовного правонарушения
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Голос

Новости Украины:23 января были опубликованы фото переписки якобы народного депутата Павла Павлиша и заместителя министра здравоохранения Андрея Семиволоса.

Первый замглавы антикоррупционного комитета ВР Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") обратился в НАБУ с заявлением о совершении уголовного правонарушения, о котором говорится в вероятной переписке между депутатом Павлом Павлишем ("Слуга народа") и замминистра здравоохранения Андреем Семиволосом. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"В переписке, в частности, речь идет о вероятном совершении коррупционных преступлений относительно распределения средств государственного бюджета и упоминается «Миша», как намек на руководителя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации. Считаю, что орган досудебного расследования обязан провести проверку опубликованной информации на предмет достоверности, в частности, запросив оригиналы у медиа, которые ее и опубликовали", - отметил Юрчишин.

По его словам, такие действия, в случае подтверждения, содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и статьей 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

"Согласно части 5 статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, именно детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование преступлений, предусмотренных статьями 191, 364, если они совершены народным депутатом Украины либо заместителем министра. Надеюсь, что НАБУ сможет оперативно установить подлинность либо фальшивость данной переписки и провести эффективное досудебное расследование, в случае его подтверждения", - уточнил парламентарий.

При этом Юрчишин подчеркнул, что сфера здравоохранения - одна из наиболее критичных для функционирования общества и мы не имеем права допустить, чтобы в нее возвращались старые коррупционные схемы.

Как сообщалось, ранее, 23 января, некоторые СМИ опубликовали фото переписки якобы народного депутата из фракции "Слуга народа" Павла Павлиша и заместителя министра здравоохранения Андрея Семиволоса, в которой речь идет о "наглом разделе бюджета" и о работе в правительстве, где можно "прибарахлиться" так, что "внукам хватит".

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Кроме того, в переписке фигурирует имя Миша, в связи с чем некоторые издания предположили, что это может быть связано с председателем парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаилом Радуцким.

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Все по теме:

НАБУ, Переписка, Ярослав Юрчишин, Андрей Семиволос, Павел Павлиш, "Переписка" в Раде.
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