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Данилюк о задержке помощи США: Зеленский был уверен, что это ошибка

Данилюк о задержке помощи США: Зеленский был уверен, что это ошибка
05:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Джон Болтон рассказал, что глава Белого дома лично увязывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против Байдена.

Команда Зеленского, изначально настроенная на углубление отношений с США, была шокирована решением Белого дома прекратить военную помощь Украине. Об этом в интервью американскому изданию The Daily Beast рассказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Когда я разрабатывал и оформлял дорожную карту взаимодействия США и Украины, я обсуждал это с Зеленским. Мы тщательно прошлись по всем пунктам. Он (Зеленский – ред.) сказал: "Да, я вполне поддерживаю это... Это должно стать основой наших отношений", - цитирует издание Данилюка.

По его словам, этот план был всеобъемлющим и включал, в частности, предложения относительно экспорта газа из США. "Но по сути в нем речь шла о национальной безопасности", - отметил Данилюк, подчеркнув, что вполне полагался на советника американского президента по вопросам нацбезопасности Джона Болтона.

Бывший чиновник также рассказал о ключевой встрече прошлым летом в Вашингтоне, на которой присутствовали, в том числе Джон Болтон, а также посол США при ЕС Гордон Сондленд.

"Сондленд в определенный момент прервал разговор, озвучив требования Трампа, чтобы Зеленский согласился на расследование против Байденов. Вскоре после этого Болтон покинул официальную встречу", - говорится в публикации.

Впоследствии, передает The Daily Beast, в Белом доме Данилюку и помощнику Президента Украины Ермаку сказали, что расследование - это единственный путь для развития дальнейших отношений между двумя странами, хотя это было похоже на нарушение американского законодательства.

По словам Данилюка, о том, что Белый дом заморозил помощь Украине, он узнал из американских СМИ.

"Я был очень удивлен и шокирован. Ибо лишь за несколько дней до этого у меня была встреча с Болтоном. Собственно, у меня было несколько встреч с ним. И мы вели широкие дискуссии. Последнее, что я ожидал прочитать - это статью о замораживании военной помощи", - отметил экс-глава СНБО.

Он также добавил, что из-за этого "возникла паника" в команде Зеленского, а сам Президент был уверен, что произошла какая-то ошибка.

Следователи по делу Шеремета хотят продлить расследование на четыре месяца

Экс-помощник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что глава Белого дома лично увязывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против Байдена. Об этом сообщило издание The New York Times на основании рукописи еще не опубликованной книги воспоминаний Болтона.

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Украина, США, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Задержка помощи США.
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