Зеленский почтил память Героев Крут (Видео)

Новости Украины:Президент Украины возложил цветы к Памятному Кресту Героям Крут.

Президент Украины принял участие в церемонии возложения цветов к Памятному Кресту Героям Крут.

Церемония прошла при участии Президента и военных и сопровождалась Гимном Украины и выстрелами в честь Героев, погибших в бою под Крутами 16 (29) января 1918 году.

Трансляцию вел Офис Президента.

Круты – одна из трагических и в то же время легендарных страниц в истории украинских освободительных соревнований 1917-1921 годов.

Напомним, накануне в Польше президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста и отметил, что наша обязанность о них помнить.