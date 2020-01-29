Зеленский почтил память Героев Крут (Видео)

Президент Украины принял участие в церемонии возложения цветов к Памятному Кресту Героям Крут.
Церемония прошла при участии Президента и военных и сопровождалась Гимном Украины и выстрелами в честь Героев, погибших в бою под Крутами 16 (29) января 1918 году.
Трансляцию вел Офис Президента.
Круты – одна из трагических и в то же время легендарных страниц в истории украинских освободительных соревнований 1917-1921 годов.
Напомним, накануне в Польше президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста и отметил, что наша обязанность о них помнить.