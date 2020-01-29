Кабмин ликвидирует "морские инспекции" из-за неэффективности

Новости Украины:Правительство решило ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции.

Кабинет министров Украины решил ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции Госэкоинспекции, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство ликвидирует "морские инспекции" из-за их неэффективности", - написал Гончарук на своем Telegram-канале в среду.

По его словам, в Госэкоинспекции существовали 2 отдельные "морские" инспекции - Крымско-Черноморская и Азовская, которые создавали с целью усилить экологический контроль в портах.

"К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали - и сегодня принято решение об их ликвидации", - написал премьер.

Гончарук также отметил, что функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции. "Отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции", - подчеркнул он.