Космическое агентство Украины предлагает провести корпоративизацию отрасли

Новый глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимир Усов предложил провести корпоратизацию предприятий отрасли.
Об этом на брифинге по итогам заседания Кабинета министров сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, в ведении которого находится ГКАУ.
"Есть KPI (Ключевые показатели эффективности – ред) – развитие в двух направлениях. Есть стратегия, руководитель представил стратегию. Это развитие и качественное, и финансовые показатели. Есть также часть подготовки предприятий отрасли к корпоратизации, у него есть план, он утвержден и, думаю, со временем будет представлен. Он утвержден не формально, а на уровне его позиции. Но есть и будет представлена стратегия развития космической отрасли", - сказал министр.
По словам Милованова, он также поддерживает идею корпоратизации предприятий космической отрасли без их приватизации.
"Моя позиция состоит в том, что мы должны запускать частный капитал, корпоратизация должна проходить… Вопрос корпоратизации я поддерживаю, но я хотел бы его отделить от вопроса приватизации. Корпоратизация не означает приватизацию", - сказал он.
Как сообщалось ранее, 24 января Кабмин назначил Владимира Усова председателем Государственного космического агентства Украины.
Напомним, Тимофей Милованов рассказал, что делать в случае нарушения прав на получение заработной платы, если нет возможности сразу пойти в суд.