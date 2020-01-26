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Кругом измена, так трудно жить: 7 хороших новостей экономики от Милованова

Кругом измена, так трудно жить: 7 хороших новостей экономики от Милованова
17:25 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов опубликовал семь положительных вещей, которых ожидает экономика Украины.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, на своей страничке в Фейсбук, опубликовал список из семи хороших, по его мнению, новостей экономики. 

Зеленский сделал предложение инвесторам в Давосе.

"В Давосе Президент анонсировал пакет привлекательных условий для инвесторов. Эти условия распространяются и на украинском и на иностранных инвесторов. Инвесторы от 100 млн долл получат персонального "опекуна" от правительства. Они также будут иметь возможность подписать отдельное соглашение с правительством Украины, в которой будут обсуждены льготы, условия и обязательства от правительства и инвестора. Например, если нужно правительство может построить станцию УЗ или гарантировать подключения к энергетической инфраструктуры. Следующее, для участников приватизации предприятий от 10 млн долл - 5-летние налоговые каникулы по налогу на прибыль. Также, быстрый возврат инвестиций в модернизацию от 2 до 5 лет, вместо 10 и 12. И наконец новый международный арбитраж для инвесторов для решения споров".

Всемирный банк спрогнозировал высокие темпы роста экономики.

"Осенью Всемирный банк улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины с 3% до 3,7% в 2020 (прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения)".

Вспомнил о программе с МВФ.

"Утвержденная на рабочем уровне программа с МВФ".

Милованов рассказал, какая отрасль стала лидером по росту в прошлом году

Преимущества выпуска новых десятилетних облигаций в евро. 

"Привлекаем внешние заимствования под низкие проценты за всю историю независимости: позаимствовали 1250000000 евро под 4,375% годовых (в прошлом году было 6,75% в год). Это позволяет экономить 2 млн грн в день на обслуживание долга - средства на социально-экономическое развитие."

 Снижении государственного долга до 52%.

"Макроэкономическая стабильность: 4,1% - инфляция (5-летний минимум) 25300000000 долл - золотовалютные резервы (7-летний максимум) госдолг уменьшился до 52% - по сравнению с 80% в 2016 году; экономический рост Украины в 2019-м: 3,6 - 4,2% - по сравнению со средним уровнем в 2,5% в мире. (Да, по моему мнению нужна более мягкая монетарная политика - низкая ставка и высокий курс. Но все остальное выглядит очень хорошо.)".

Украина успешно прошла первые концессионные конкурсы.

"Успешно прошли два первых концессионных конкурсы. "Рисоил-Херсон" инвестирует в около 300 млн грн (обязательства). Заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн. ежегодно и 7% дохода также ежегодно. Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру.
QTerminals, ведущий портовый оператор Катара, инвестирует в Ольвию: ежегодные концессионные платежи - 82 млн грн; обязательства - 3400000000 гривен (за 5 лет) средства для развития местной инфраструктуры - 80 млн грн."

Первые в очереди: Милованов рассказал о большой приватизации

Программа доступных кредитов для бизнеса стартует уже в феврале.

"Критическая проблема экономики Украины - очень маленьких инвестиции в развитие и отсутствие модернизации. Мы хотим чтобы 2020 стал годом полноценного восстановления кредитования и инвестиций. Поэтому - инвестиционный пакет инициатив от Президента. Но также мы должны создать возможности для малого бизнеса. Итак, в феврале стартует программа доступных кредитов для бизнеса 5-7-9. Это - только первый шаг большой программы доступных кредитов. На осень планируем выйти с ипотекой под 10-12 годовых."

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Инвестиции, Правительство Украины, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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