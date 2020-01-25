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Первые в очереди: Милованов рассказал о большой приватизации

Первые в очереди: Милованов рассказал о большой приватизации
11:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Тимофей Милованов говорит, что от большой приватизации в бюджет Украины попадет 6 миллиардов гривень.

Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства, во время ревизии госсектора выделело 20 предприятий, которые будут отданы в частные руки в первую очередь. Речт идет о крыпных предприятиях. Кроме этого, на приватизаци выставят более полутысячи мелких предприятий. 

Об этом на своей страничке в Фейсбук написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. 

По его словам, благодаря привтизации крупных предприятий, боюджет украины пополнится на 6 миллиардов гривень. Он подчеркнул, что торги будут проходить прозрачно и на рыночных условиях. 

Милованов: Госпредприятие — это не частный бизнес

"Украина запустила процесс приватизации госпредприятий. Уже в этом году в наш бюджет может поступить до 6 млрд грн от большой приватизации, которая будет проходить прозрачно и на рыночных условиях. Минэкономики провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации", — написал Милованов.

Также миистр заявил о макростабильности страны и акцентировал внимание на открытии рынков и упрощении регулирования. По его словам, самым ефективным инстроментом в борьбе с коррупцыей является дерегулирование. 

"Самым эффективным способом борьбы с коррупцией является дерегулирование. Поэтому мы активно работаем над снижением рисков вмешательства государства в дела бизнеса через отмену ненужных порой советских норм в нормативных документах. Украина реформирует занятость населения. Минэкономики предлагает ввести трудовые договоры для установления эффективных отношений между работниками и работодателями. Поэтому Украина имеет все шансы для экономического прорыва!", — подчеркнул Милованов.

Напомним, в Минэкономики назвали сферу промышленности, которая лидирует по темпам роста.

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Приватизация, Госсектор, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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