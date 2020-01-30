Скачать
Четверг, 30.01.2020
Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом
Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом
ВОЗ не исключает более масштабной вспышки коронавируса
ВОЗ не исключает более масштабной вспышки коронавируса
Севилья подписала Сусо из Милана
Севилья подписала Сусо из Милана
30 января - приметы и обряды в Антонов день
30 января - приметы и обряды в Антонов день

Украина в ОБСЕ рассказала о российских противопехотных минах на Донбассе

Смотрите фото (5)
Украина в ОБСЕ рассказала о российских противопехотных минах на Донбассе
07:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Игорь Лоссовський рассказал иностранным делегациям, как боевики на Донбассе используют российских противопехотных мин.

Украинская делегация при ОБСЕ проинформировала миссии стран-участниц об использовании российскими вооруженными формированиями на Донбассе запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.

Это произошло во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду, 29 января.

"Мы выражаем наше решительное осуждение и возмущение по поводу использования российскими оккупационными силами противопехотных мин. Эти орудия войны не избирательного действия убивают и ранят преимущественно невинных и беззащитных мирных жителей, особенно детей. Мы подчеркиваем, что Украина не является ни полигоном для испытаний нового российского оружия, ни местом для утилизации старого", - заявил в своем выступлении заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Дипломат подчеркнул, что невинные гражданские лица "не должны быть заложниками такой безответственной и безжалостной политики России".

"Мы настойчиво призываем российскую сторону немедленно прекратить поставки и дальнейшее применение на временно оккупированных территориях Украины противопехотных мин и других типов мин и взрывных устройств, а также убрать все мины, которые были установлены российскими вооруженными формированиями", - подчеркнул Лоссовский.

Заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ также продемонстрировал присутствующим иностранным делегациям презентацию на тему использования российскими оккупационными силами на Донбассе противопехотных мин российского производства.

В частности, был приведен пример использования противопехотной мины направленного действия МОН-50, которая была обнаружена 21 марта 2016 г. в районе г.Попасная в Луганской области. Как свидетельствует маркировка, мина была произведена в 2003 году на заводе "Полимер" в г.Чапаевск Самарской области РФ.

Боевики 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

Также российские вооруженные формирования активно применят на Востоке Украины другую противопехотную мину российского производства – "ПМН-2". Украинский дипломат привел фото двух таких мин с маркировкой "533-37-89" и "15-99-89", которые были обнаружены 16 мая 2019 года возле Красногоровки в Донецкой области.

11 июня 2019 года сотрудники СБУ обнаружили еще 9 таких противопехотных мин с похожей маркировкой "15-86-89" и "УМН-2-583-46-89" вблизи Марьинки (Донецкая область).

Еще один тип противопехотных мин, которые используют на Донбассе российские вооруженные формирования – "ПОМ-2".

Так, 12 июня 2019 г. в селе Водяное Донецкой области военнослужащими ВСУ были обнаружены 6 пустых кассет КПОМ-2 мин для "ПОМ-2" и две рабочие мины ПОМ-2".

Кроме того, 16 июня 2019 г. у Водяного также было обнаружено 3 противопехотных мины "ПМН-2".

24 октября 2019 года российские вооруженные формирования использовали мину МОН-2 для минирования позиций ВСУ возле Светлодарска.

Украинский дипломат проинформировал иностранные делегации стран-участниц о конкретных заводы на территории РФ, которые занимаются изготовление противопехотных мины "ПМН-2" и "ПОМ-2".

"Противопехотные мины "ПМН-2" и "ПОМ-2" находятся на вооружении российских вооруженных сил. При этом, их использование запрещено согласно Оттавской конвенции или Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производство и передачу противопехотных мин и об их уничтожении от 3 декабря 1997 года", - заявил Лоссовський.

Он напомнил, что Украина подписала эту Конвенцию в 1999 году и ратифицировала ее в 2005 году.

"В рамках предусмотренных Конвенцией обязательств до 2011 года Украина уничтожила все противопехотные мины "ПМН-2" и "ПОМ-2" под международным наблюдением. В свою очередь Российская Федерация отказалась подписать конвенцию о запрете противопехотных мин и продолжает использовать "ПМН-2" и "ПОМ-2" во время боевых действий", - заявил украинский дипломат.

Он добавил, что СММ ОБСЕ только в течение января 2020 года уже трижды сообщала об обнаружении запрещенных международными конвенциями противопехотных мин на временно оккупированной территории Востока Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Россия, ОБСЕ, Донбасс, ВСУ, Мины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
02 В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире
03 США откроют в Украине Офис противодействия наркопреступности
04 Украина получит от США еще три катера "Айленд"
05 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики 9 раз нарушили режим &quot;тишины&quot; на Донбассе
Боевики 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
Коронавирус: в Китае умерли 170 человек, Япония и США эвакуировали сотни граждан
Коронавирус: в Китае умерли уже 170 человек
Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit
Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit
Звезды, которые после расставания остались друзьями (Фото)
Звезды, которые после расставания остались друзьями (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь