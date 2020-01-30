Умер бывший глава Верховного суда, первый министр юстиции Украины

Новости Украины:В возрасте 82 лет умер бывший глава Верховного Суда Украины в 1994-2002 годах Виталий Бойко.

Бывший председатель Верховного суда Украины Виталий Бойко ушей из жизни, сообщается на официальном сайте Высшего совета правосудия (ВСП) в четверг.

"Высший совет правосудия выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу невероятной утраты - смерти Бойко Виталия Федоровича", - говорится в сообщении.

Бойко, 1937 г.р., начал карьеру судьи в 1963 году народным судьей, в 1964 году возглавил районный суд в Днепропетровске, в 1973 стал зампредседателя Днепропетровского облсуда, а в 1986 возглавил Донецкий облсуд. С 1992 по 1993 год работал заведующим отделом национальной безопасности, обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Кабинета министров Украины.

С 1986 года четыре года был первым заместителем министра, в 1990-1992 годах - министром юстиции Украины.

В 1993-1994 годах был послом Украины в Молдове.

В 1994 году был избран председателем Верховного суда Украины и возглавлял его до выхода в отставку в 2002 году.

Выполнял полномочия члена Высшего совета юстиции по должности с 24 марта 1998 по 24 октября 2002 года.