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Адвокат: ЕСПЧ допустил экстрадицию Цемаха в Нидерланды

Адвокат: ЕСПЧ допустил экстрадицию Цемаха в Нидерланды
12:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:ЕСПЧ отказался налагать запрет на экстрадицию в Нидерланды Цемаха, фигурирующего в деле о сбитом малайзийском "Боинге".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды Владимира Цемаха в качестве обеспечительной меры в рамках его жалобы в Страсбургский суд, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Анатолий Кучерена.

"Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды", - сказал Кучерена.

Он отметил, что, "несмотря на подобное решение Страсбургского суда, продолжим искать иные пути по защите интересов Цемаха".

Кучерена подчеркнул также, что лично не получал официального ответа от Страсбургского суда. "Не менее странным выглядит утверждение ЕСПЧ относительно того, что в мой адрес своевременно направлялись ответы на все обращения. Я ничего не получал от ЕСПЧ, не понятно, куда это все высылалось", - сказал защитник.

Дело MH17: Нидерланды обвинили РФ в нарушении Конвенции об экстрадиции

Как сообщалось, Цемах был передан украинской стороной России 7 сентября в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц, после чего он вернулся на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

11 сентября 2019 года Нидерланды переквалифицировали Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении в небе над Донбассом в 2014 году малазийского "Боинга", рейс MH17, в подозреваемого по этому же делу.

Прокуратура Нидерландов требовала немедленного ареста Цемаха для его экстрадиции в Нидерланды и 2 декабря заявила, что РФ сознательно позволила ему уехать из страны, чтобы не выдавать его Нидерландам. Отмечается, что хотя РФ не выдает своих граждан, для экстрадиции Цемаха не было препятствий, поскольку он является гражданином Украины.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком на территории, неподконтрольной Украине. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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Нидерланды, ЕСПЧ, Рейс MH17, Владимир Цемах.
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