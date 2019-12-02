Дело MH17: Нидерланды обвинили РФ в нарушении Конвенции об экстрадиции

Новости мира:Нидерланды обвиняют Россию в нарушении Конвенции об экстрадиции по делу Цемаха.

Прокуратура Нидерландов обвиняет Россию в нарушении Европейской конвенции об экстрадиции, потому что РФ не выдает свидетеля по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха.

Об этом сообщает Голос Америки.

Прокуроры заявляют, что Россия умышленно проигнорировала запрос Нидерландов об экстрадиции и разрешила Цемаху покинуть территорию России и переместиться на восток Украины после того, как между Украиной и Россией состоялся обмен пленными.

После ареста Цемаха в Киеве Международная следственная группа допросила его несколько раз, но не смогла предотвратить его передачу России 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными.

По словам прокуроров, Нидерланды неоднократно обращались в Москву с запросом об экстрадиции, однако не получили ответа. В то же время Россия давала запросы о дополнительных документах, стремясь затянуть процесс. В конце концов 19 ноября прокуратура получила сообщение от России о том, что Цемаха невозможно арестовать, потому что информация о его местонахождении в России отсутствует.

Россия не выдает своих граждан, но Цемах - гражданин Украины, поэтому препятствий для его экстрадиции не было, отмечают прокуроры.

"События в деле Цемаха не повлияют на начало суда по делу о сбивании МН17. Судебное разбирательство начнется 9 марта 2020 года. В суд вызваны подозреваемые в сбивании самолета рейса MH17 - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко", - говорится в сообщении.

Как известно, самолет Боинг-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит над зоной российской агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек - все, кто находился на борту, подавляющее большинство из них- граждане Нидерландов.

Международное расследование обстоятельств и причин катастрофы MH17 возглавляют Нидерланды. В Международную следственную группу (JIT) входят также представители Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины.

СБУ задержала Цемаха в конце июня в оккупированном Снежном Донецкой области.

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбиванию самолета и был свидетелем тех событий.

Украинские правоохранители подозревали Цемаха в участии в деятельности т.н. "ДНР" и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что европейские правоохранители перед обменом провели с Цемахом необходимые следственные действия. Также он заявил, что обмен удерживаемыми лицами из РФ мог сорваться из-за Цемаха.

11 сентября стало известно, что Нидерланды переквалифицировали фигуранта дела о катастрофе MH17 Цемаха из свидетеля в подозреваемого.