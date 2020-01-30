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Четверг, 30.01.2020
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Азербайджан подтверждает намерение углублять сотрудничество с Украиной

Азербайджан подтверждает намерение углублять сотрудничество с Украиной
20:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Замглавы ОПУ встретился с замглавы МИД Азербайджана.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел встречу с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Халафом Халафовым, в ходе которой собеседники обсудили приоритетные мероприятия двустороннего диалога на ближайшую перспективу.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы государства в четверг вечером.

"Игорь Жовква отметил важность реализации Украиной и Азербайджаном совместных проектов, прежде всего в инфраструктурной и энергетической отраслях. Халаф Халафов подтвердил настроенность Азербайджана углублять практическое сотрудничество с Украиной во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также высоко оценил действенное сотрудничество двух государств на международной арене", - сказано в сообщении. 

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Согласно информации, особое внимание во время встречи было уделено обсуждению ожидаемых результатов 12-го заседания Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, который проходит в Киеве 30-31 января 2020 года.

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Азербайджан, Игорь Жовква, Халаф Халафов.
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