Путин и Меркель снова обсудили Украину

Новости Украины:Последний раз российский президент говорил с канцлером Германии об Украине в середине января.

Президент РФ пообщался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что главной темой телефонного разговора стала ситуация в Украине.

Также лидеры двух стран поговорили о проблемах Сирии и всего Ближнего Востока, а также прекращении вооруженного конфликта в Ливии.

Кроме того, президенты РФ и ФРГ обменялись своим видением плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который предложил президент США Дональд Трамп.

Инициатором данного разговора стал российский президент.

Напомним, Дмитрий Песков заявил об установлении "эффективного контакта" между российским президентом Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.