Путин и Меркель снова обсудили Украину

Президент РФ пообщался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что главной темой телефонного разговора стала ситуация в Украине.
Также лидеры двух стран поговорили о проблемах Сирии и всего Ближнего Востока, а также прекращении вооруженного конфликта в Ливии.
Кроме того, президенты РФ и ФРГ обменялись своим видением плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который предложил президент США Дональд Трамп.
Инициатором данного разговора стал российский президент.
Напомним, Дмитрий Песков заявил об установлении "эффективного контакта" между российским президентом Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.