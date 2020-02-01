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В Раде назвали дату открытия третьей сессии

В Раде назвали дату открытия третьей сессии
10:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Согласно календарному плану, Верховная Рада откроет третью сессию во вторник.

Открытие третьей сессии Верховной Рады IX созыва состоится 4 февраля в 10:00.

Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

"Согласно статье 83 Конституции Украины открытие третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва состоится 4 февраля 2020 года в 10 часов в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины (г. Киев, улица М. Грушевского, 5)", - говорится в сообщении.

Как известно, 16 января Верховная Рада утвердила календарный план проведения третьей сессии, которая продлится с 4 февраля по 17 июля 2020 года.

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Календарным планом предусмотрено, что для пленарных заседаний отводится 12 недель, для работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах — семь недель, для работы народных депутатов с избирателями — пять недель, для проведения часов вопросов к правительству в ВР — 12 часов.

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Верховная Рада, Конституция Украины, ВР, календарный план.
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