В Раде назвали дату открытия третьей сессии

Новости Украины:Согласно календарному плану, Верховная Рада откроет третью сессию во вторник.

Открытие третьей сессии Верховной Рады IX созыва состоится 4 февраля в 10:00.

Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

"Согласно статье 83 Конституции Украины открытие третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва состоится 4 февраля 2020 года в 10 часов в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины (г. Киев, улица М. Грушевского, 5)", - говорится в сообщении.

Про відкриття третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання #Рада9

УВАГА!

Відповідно до статті 83 Конституції України, відкриття третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання відбудеться 4 лютого 2020 року о 10-й годині в залі пленарних засідань. pic.twitter.com/IwSl6WvQ21 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) January 31, 2020

Как известно, 16 января Верховная Рада утвердила календарный план проведения третьей сессии, которая продлится с 4 февраля по 17 июля 2020 года.

Календарным планом предусмотрено, что для пленарных заседаний отводится 12 недель, для работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах — семь недель, для работы народных депутатов с избирателями — пять недель, для проведения часов вопросов к правительству в ВР — 12 часов.