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Эрдоган приедет на встречу к Зеленскому

Эрдоган приедет на встречу к Зеленскому
12:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган поучаствуют Украино-турецком бизнес-форуме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину с визитом в понедельник, 3 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В рамках визита запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и проведение восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Визит Эрдогана в Украину: Зеленский утвердил состав стратегического совета

Стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям, после чего ожидается подписание украино-турецких двусторонних документов и совместная встреча с представителями СМИ в 13:40 в Мариинском дворце.

Также Зеленский и Эрдоган посетят Украино-турецкий бизнес-форум, который состоится в Торгово-промышленной палате Украины.

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Все по теме:

Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский.
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