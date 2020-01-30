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Визит Эрдогана в Украину: Зеленский утвердил состав стратегического совета

Визит Эрдогана в Украину: Зеленский утвердил состав стратегического совета
16:11 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил состав стратегического совета между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской части стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией перед визитом Эрдогана в Киев. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Главой делегации Зеленский назначил себя. Также в ее состав президент внес главу своего офиса Андрея Богдана, своего помощника Андрея Ермака и заместителя председателя ОП Игоря Жовкву.

Кроме того, в состав украинской части совета вошли вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, министр обороны Андрей Загороднюк, министр экономики Тимофей Милованов, министр энергетики Алексей Оржель и глава МИД Вадим Пристайко.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Украину 3 февраля. Он, среди прочего, примет участие в украинско-турецком деловом форуме.

Офис президента Украины официально не сообщал о деталях визита турецкого президента и запланированных в связи с ним мероприятиях.

В прошлом году в офисе главы государства заявляли о планах провести заседание стратегического совета между двумя странами до конца 2019 года.

Президент Владимир Зеленский посещал Турцию в августе прошлого года. После встречи с Эрдоганом в Анкаре он призвал к ускорению всех процедур, необходимых для заключения ЗСТ между Украиной и Турцией.

Напомним, Президент Турции напомнил, что неоднократно призывал Россию прекратить удары по населенным пунктам Идлиба.

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Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский.
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