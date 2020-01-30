Макрон упрекнул Эрдогана в нарушении обещаний по ливийскому вопросу

Новости мира:Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что Реджеп Эрдоган вмешивается в дела Ливии.

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении его обещания не вмешиваться в ситуацию в Ливии. Об этом сообщает ВВС.

Макрон сказал, что турецкие военные корабли в сопровождении сирийских наемников были замечены прибывающими в Ливию. Эрдоган не ответил на обвинения.

По словам Макрона, присутствие турецких военных кораблей было "явным нарушением" того, что Эрдоган пообещал в Берлине 19 января во время конференции по Ливии с другими мировыми лидерами. Макрон назвал действия Турции "вредными для безопасности всех европейцев и жителей Сахеля".

Ранее в этом месяце мировые лидеры обязались не вмешиваться в гражданский конфликт в Ливии и соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия.

Турция поддерживает поддерживаемое ООН правительство национального согласия (GNA) в Триполи, в то время как Франция поддерживает отношения с конкурентом правительства, генералом Халифой Хафтаром.

Напомним, Макрон едет в Польшу с первым официальным визитом.