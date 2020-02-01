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Израиль попросил Украину перенести свое посольство

Израиль попросил Украину перенести свое посольство
13:51 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Посол Израиля в Украине говорит, что перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим будет выгодным для Украины.

Посол Израиля в Украине Джоель Лион сообщил, что Израиль просит Киев перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом израильский дипломат рассказал в интервью одному из украинских изданий.

По словам посла, в данный момент украинская сторона заявляет о необходимости "все проверить".

"Мы хотим, чтобы в Иерусалиме было посольство. Мы просим Украину открыть посольство в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве. Мы не знаем, что хочет открыть Украина. Мы бы хотели, чтобы это было дипломатическое представительство,"– сказал он.

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Джоель Лион считает, что это пойдет на пользу Украине и ставит в пример другие государства, которые уже перенесли свои посольства.

"Но между тем многие другие страны открывают свои офисы в Иерусалиме, потому что это приносит им пользу. Они выигрывают от этого не потому, что у нас красивые глаза. Иерусалим становится одним из крупнейших центров высоких технологий в Израиле", - рассказал посол.

Напомним, Израиль из-за коронавируса решил не принимать рейсы из Китая.

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Украина, Израиль, Иерусалим, Тель-Авив, Посольство Израиля, Джоэл Лион.
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