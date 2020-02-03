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Законопроект о дезинформации продолжат дорабатывать

Законопроект о дезинформации продолжат дорабатывать
09:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:На данный момент законопроект находится на этапе публичных обсуждений, который будет продлен.

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует продолжить доработку законопроекта о противодействии дезинформации. Сейчас проходит первый этап публичных обсуждений, его решили продлить.

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Бородянский.

"Подчеркиваю, сегодня есть только проект закона. Он широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссию и требуют дополнительных профессиональных обсуждений", — написал он.

Министр уточнил, что после этапа обсуждений законопроект доработают и вынесут на рассмотрение правительства.

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"Это будет прозрачный процесс, и перед внесением законопроекту в Верховную Раду обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и наших международных партнеров будут учтены", — добавил он.

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СМИ, Минкульт, Владимир Бородянский, Закон о дезинформации.
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