В ООН раскритиковали законопроект о дезинформации

Новости Украины:В миссии ООН говорят, что предложенный Минкультом законопроект не отвечает европейским нормам.

Миссия ООН в Украине выразила беспокойство касательно предложенного правительством законопроекта о дезинформации. В миссии считают, что он может обернуться оружием против журналистов, которые выполняют свою работу.

В мониторинговой миссии говорят, что по их мнению предложенный Минкультом законопроект не соответствует международным стандартам. В особенности это касается защиты прав человека. В миссии призвали власти Украины воздержаться от установления ограничений для работы СМИ.

Там также заявили, что попытка ввести криминальную ответственность за дезинформацию, может привести к тому, что журналистов начнут преследовать только за то, что они исполняют свою работу. По мнению миссии ООН бороться с фейками и дезинформацией нужно, однако не методами, которые ущемляют свободу слова.

Кроме этого в миссии призвали Минкульт, которое разработало законопроект, придерживаться прав человека, продолжить публичное обсуждение законопроекта, а также обеспечить его открытость.

Напомним, в Украине будет создана служба по охране культурного наследия.