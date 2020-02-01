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В ООН раскритиковали законопроект о дезинформации

В ООН раскритиковали законопроект о дезинформации
13:20 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В миссии ООН говорят, что предложенный Минкультом законопроект не отвечает европейским нормам.

Миссия ООН в Украине выразила беспокойство касательно предложенного правительством законопроекта о дезинформации. В миссии считают, что он может обернуться оружием против журналистов, которые выполняют свою работу. 

В мониторинговой миссии говорят, что по их мнению предложенный Минкультом законопроект не соответствует международным стандартам. В особенности это касается защиты прав человека. В миссии призвали власти Украины воздержаться от установления ограничений для работы СМИ. 

Там также заявили, что попытка ввести криминальную ответственность за дезинформацию, может привести к тому, что журналистов начнут преследовать только за то, что они исполняют свою работу. По мнению миссии ООН бороться с фейками и дезинформацией нужно, однако не методами, которые ущемляют свободу слова. 

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Кроме этого в миссии призвали Минкульт, которое разработало законопроект, придерживаться прав человека, продолжить публичное обсуждение законопроекта, а также обеспечить его открытость. 

Напомним, в Украине будет создана служба по охране культурного наследия.

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Журналисты, Законопроект, ООН, Минкульт, Дезинформация, Миссия ООН, Работа журналиста.
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