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МКМС: В Украине будет создана служба по охране культурного наследия

МКМС: В Украине будет создана служба по охране культурного наследия
16:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В МКМС считают, что Украине нужен Реестр утраченных культурных ценностей.

Возвращение музейных ценностей в Украину требует больших усилий многих институтов еще и потому, что у нас до сих пор не составлен Реестр утраченных культурных ценностей.

Об этом заявила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко во время презентации возвращенного в Украину похищенного в 1941 году из Днепропетровского художественного музея полотна Михаила Панина "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною".

"С этого года начнут работать два специальных института, связанных с охраной культурного наследия. Это Государственная служба по охране культурного наследия и Инспекция по охране культурного наследия. В составе Госслужбы будет целое направление, которое будет заниматься вопросами возврата, перемещения, вывоза и ввоза культурных ценностей. И первым и ключевым шагом является установление реестров лучших утраченных культурных ценностей", - сказала Фоменко.

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Она отметила, что почти каждая страна, которая понесла потери в результате Второй мировой войны, других конфликтов или военных действий, ведет такие национальные реестры, где зафиксированы все артефакты, которые считаются пропавшими, украденными или даже разрушенными.

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"Почти все музеи в Украине пострадали во время Второй мировой войны. И эти реестры позволяют очень четко понимать, когда на аукционах появляются культурные ценности, будь то легальные, или принадлежат другой стране, которая может претендовать на их возвращение. У нас такого реестра нет. И поэтому каждое возвращение - это очень кропотливая работа, в основном для музея. В данном случае это Днепропетровский художественный музей, который первым увидел картину Михаила Панина на аукционе в США и сразу начал активно работать над ее возвращением", - сказала заместитель министра.

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Культурные ценности, Светлана Фоменко, МКМС.
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