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Глава МИД: Польша не собирается входить в "нормандский формат"

Глава МИД: Польша не собирается входить в "нормандский формат"
11:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Польша - не сторонница политики улучшения отношений с Россией без выполнения ею норм международного права.

Польша не является сторонницей политики улучшения отношений с Россией без выполнения ею норм международного права.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РАР, отвечая на вопрос о разнице во взглядах между Польшей и Францией на будущее отношений с РФ, информирует Wnp.pl.

"Мы (Польша – ред.) считаем, что Россия должна вернуться на путь соблюдения норм международного права. Мы критически настроены к политике, которая предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без выполнения этого условия", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Польский министр также отметил, что Варшава не имеет планов войти в Нормандский формат переговоров, за который несут ответственность Франция, Германия, Россия и Украина.

"Пока Президент Украины говорит, что в этой формуле можно что-то получить, до тех пор он будет иметь нашу поддержку. Мы хотели бы, чтобы Украина достигла свои цели: мир, суверенитет, территориальная целостность, и мы ее и в дальнейшем будем поддерживать", - подчеркнул Чапутович.

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Как сообщалось, 3-4 февраля в Польше с официальным визитом будет находиться президент Франции Эммануэль Макрон. По словам советника французского лидера Эммануэля Бонна, главной целью визита Макрона в Польшу будет объяснить позицию Франции в ключевых для Европы делах, таких как расширение ЕС, отношения с Россией и НАТО. По его словам, Париж намерен консультироваться с Варшавой относительно ситуации на востоке Украины перед и после встреч в Нормандском формате. Он уточнил, что речь не идет о включении Польши в этот формат. Бонн добавил, что "необходим диалог с Россией на рациональной почве в вопросах, в частности, востока Украины".

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Все по теме:

Польша, Россия, Нормандский формат, "Нормандская четверка", Яцек Чапутович.
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