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Суббота, 01.02.2020
"Нормандский саммит": у Зеленского надеются на проведение выборов в ОРДЛО в конце октября
"Нормандский саммит": у Зеленского надеются на проведение выборов в ОРДЛО в конце октября
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"Нормандский саммит": у Зеленского надеются на проведение выборов в ОРДЛО в конце октября

"Нормандский саммит": у Зеленского надеются на проведение выборов в ОРДЛО в конце октября
20:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Ермак надеется, что Украина привезет на следующий "нормандский саммит" пакет договоренностей, которые позволят провести выборы на всей территории Украины.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что украинская сторона приедет на следующую встречу в Нормандском формате с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей территории Украины, включая ОРДЛО.

"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в Нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО – ред.) в конце октября", - сказал он в интервью создателю YouTube-канала "KRYM – критическое мышление" Владимиру Федорину.

Ермак отметил, что это могут назвать слишком оптимистичным сценарием. "Но когда мне говорили, что это нереально, чтобы вы вернули Сенцова. Но президент это сделал. Вы помните, сколько лет, сколько мировых лидеров, деятелей искусства обращались, обсуждали, но Зеленский это сделал, пообещал и сделал", - указал он.

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Помощник Зеленского подчеркнул, что выборы по украинскому законодательству невозможно проводить на тех территориях, где находятся незаконные иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу.

"У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", - отметил он.

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По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине.

"Почему вы против? Если необходимы сегодня какие-то гарантии, еще что-то, давайте говорить. У меня есть опыт разных сложных переговоров. И есть необходимость услышать, даже если тебе сегодня абсолютно неприятна позиция другой стороны, но для какого-то движения вперед нужно услышать, понять эту философию и попробовать сделать всё, чтобы сегодня, не уступая своих интересов, найти выход из этой ситуации", - пояснил он.

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Местные выборы, Владимир Зеленский, Нормандский формат, ОРДЛО, Андрей Ермак.
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