Разумков собирает глав фракций и премьер-министра на совещание

Новости Украины:Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает председателей парламентских фракций на совещание вечером 3 февраля.

После требования главы фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко провести срочное совещание глав депутатских фракций с премьер-министром Алексеем Гончаруком, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков принял решение собрать его в понедельник вечером.

"Я не возражаю и предлагаю сегодня в 21:00 собраться и с аналогичным предложением обращаюсь к Кабинету министров", - заявил Разумков в понедельник на заседании согласительного совета Верховной Рады.

Причиной созыва глав фракций парламента и присутствие на этом совещании премьер-министра послужило требование главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Она считает, что Гончарук должен отчитаться за зарплаты членов правительства и их заместителей, обсудить с представителями политических сил земельную реформу, передачу государственных компаний в концессию и новый трудовой кодекс.

"Я прошу узнать, будет ли возможность у премьер-министра, нет ли у него совещаний сегодня. Давайте сразу договоримся, что это будет рабочее совещание в моем кабинете без пиар-историй. Нужно поговорить? Я готов, считаю, что это правильная позиция", - добавил Разумков.