Скачать
Понедельник, 03.02.2020
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС: названы причины
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС: названы причины
В Киеве проходит встреча Зеленского и Эрдогана: онлайн
В Киеве проходит встреча Зеленского и Эрдогана: онлайн
Михайлюк помог Детройту одолеть Денвер, набрав 13 очков (Видео)
Михайлюк помог Детройту одолеть Денвер, набрав 13 очков (Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 4 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 4 февраля

Разумков собирает глав фракций и премьер-министра на совещание

Разумков собирает глав фракций и премьер-министра на совещание
12:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает председателей парламентских фракций на совещание вечером 3 февраля.

После требования главы фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко провести срочное совещание глав депутатских фракций с премьер-министром Алексеем Гончаруком, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков принял решение собрать его в понедельник вечером.

"Я не возражаю и предлагаю сегодня в 21:00 собраться и с аналогичным предложением обращаюсь к Кабинету министров", - заявил Разумков в понедельник на заседании согласительного совета Верховной Рады.

Причиной созыва глав фракций парламента и присутствие на этом совещании премьер-министра послужило требование главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Она считает, что Гончарук должен отчитаться за зарплаты членов правительства и их заместителей, обсудить с представителями политических сил земельную реформу, передачу государственных компаний в концессию и новый трудовой кодекс.

Главный план: В Раде собираются рассмотреть не менее чем 400 законопроектов

"Я прошу узнать, будет ли возможность у премьер-министра, нет ли у него совещаний сегодня. Давайте сразу договоримся, что это будет рабочее совещание в моем кабинете без пиар-историй. Нужно поговорить? Я готов, считаю, что это правильная позиция", - добавил Разумков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Фракции, Председатель Верховной Рады, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
05 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине стартует регистрация на ВНО
В Украине стартует регистрация на ВНО
Укрнафта и Укртрансгаз подписали мировое соглашение
Укрнафта и Укртрансгаз подписали мировое соглашение
Прогноз на февраль: чем удивит последний месяц зимы
Прогноз на февраль: чем удивит последний месяц зимы
Том Фелтон попросился на роль Джеймса Бонда
Том Фелтон попросился на роль Джеймса Бонда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь