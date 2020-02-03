"Голос": Ситуация с перезагрузкой ГБР на самом деле является угрожающей

Новости Украины:В партии "Голос" уверены, что народные депутаты не могут избирать председателя Государственного бюро расследований.

В конкурсной комиссии, которая будет выбирать независимого голову ГБР, не может быть народных депутатов - особенно представителей фракции "Слуга народа". Об этом на согласительном совете в парламенте сегодня заявил заместитель главы фракции Ярослав Железняк, передает пресс-служба партии в Facebook.

В "Голосе" отметили, что поддерживают назначение на пост главы ГБР адвоката семей Небесной Сотни Евгению Закревскую.

"Ситуация с перезагрузкой ГБР на самом деле является угрожающей. Мы создали закон, который должен был дать нам новое качество этого органа: независимых руководителей и надежду на скорое окончание расследования дел Майдана. Мы призываем выполнить нами же принятый закон и провести прозрачный конкурс на должность главы Государственного бюро расследований", - заявил Железняк.

В партии также считают, что участие в конкурсной комиссии нардепов приведет к конфликту интересов при голосовании.