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Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни

Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни
15:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Венедиктова обещает ежемесячные отчеты по ходу расследования дел Майдана.

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова уверяет, что ГБР ежемесячно будет отчитываться о ходе расследований дел Майдана.

Об этом говорится в открытом письме-обращении Венедиктовой к семьям Героев Небесной сотни и общественности, обнародованном на сайте ГБР.

В письме она сообщила, что 11 января было укомплектовано следственное подразделение по расследованию дел Майдана, в которое вошли 32 следователя и прокурора Генеральной прокуратуры, местных и региональных прокуратур.

В настоящее время идет процесс приема в ГБР материалов уголовных производств от Офиса генпрокурора. Уже принято 18 дел из 34.

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Кроме того, в письме Венедиктова отметила, что уже направлено в суд одно из майдановских дел, а именно - обвинительные акты в отношении двух участников преступной организации, которая похитила и убила журналиста и активиста Евромайдана Василия Сергиенко.

Также в письме сказано, что отныне отчеты ГБР относительно дел Майдана станут ежемесячными.

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Ранее Венедиктова проигнорировала требования потерпевших по делам Майдана и их защитников не назначать своим первым заместителем бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова. Также Венедиктова проигнорировала требование семей Героев Небесной сотни о встрече с ней относительно увольнения Бабикова, на проведении которой настаивали пострадавшие.

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ГБР, Дела Майдана, ОГП, Ирина Венедиктова.
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