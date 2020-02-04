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Собака за коммуналку: на Банковой посчитали расходы пенсионерки

Собака за коммуналку: на Банковой посчитали расходы пенсионерки
11:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Семья пенсионерки, которой народный депутат Брагарь предложил оплатить коммунальные услуги, продав пса, должна платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммуналку.

Президент Владимир Зеленский дал поручение Кабмину разобраться с ситуацией, что сложилась вокруг женщины, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив сказала в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Мы получили информацию о платежках, которые платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги, и субсидии, которые она получает. По информации, которую сегодня предоставило правительство, эта семья с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть более 3,5 тысячи гривень, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги" - сказала Ковалив.

По ее словам, Президент Владимир Зеленский еще в пятницу отреагировал на эту ситуацию и поручил правительству разобраться с проблемой пенсионерки.

"Ситуация, произошедшая с одним из депутатов "Слуги народа"в пятницу на одном из эфиров. Прежде всего, я хочу извиниться от имени нас всех за такие опрометчивые слова депутата", - добавила Ковалив.

Зачем продавать собак, если есть субсидия? "Нафтогаз" отреагировал на слова Брагаря

Как сообщалось, народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в эфире телеканала "112 Украина" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

В эфире одного из ток-шоу в студию позвонила женщина, которая пожаловалась на высокую цену газа. Депутат спросил, есть ли у нее другое имущество, или еще кто-то прописан у нее дома и имеет ли она собаку. Ведь, по его словам, счета можно платить, если продать имущество или собаку.

Это высказывание вызвало бурную реакцию в соцсетях.

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Все по теме:

Кабмин, Субсидия, Коммуналка, Владимир Зеленский, Юлия Ковалив, Евгений Брагарь.
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