Соцопрос: Сколько украинцев доверяют Зеленскому

Новости Украины:Владимир Зеленский является единственным политиком с положительным балансом доверия украинцев.

Рейтинг доверия украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце января составил 59%, благодаря чему он стал единственным украинским политиком с позитивным балансом данного показателя, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"Лидером по доверию является президент Владимир Зеленский: доверяют ему 59%, не доверяют - 32%", - говорится в обнародованных во вторник результатах опроса, проведенного "Рейтингом" в течение 22-26 января 2020 года.

Социологи отмечают, что уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс.

Так, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют - 44% респондентов, лидеру парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко - 25% и 56% соответственно, лидеру партии "Голос", нардепу одноименной фракции Святославу Вакарчуку - 22% и 62%, премьер-министру Алексею Гончаруку - 20% и 53%, лидеру партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 20% и 73%, пятому президенту Украины, лидеру партии "Евросолидарность" Петру Порошенко - 15% и 78%.

Социологическое исследование было проведено 22-26 января 2020г, аудитория исследования- население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.