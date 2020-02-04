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"ЕС" об идее выборов в ОРДЛО: Оккупанты остаются на позициях и почти каждый день гибнут наши воины

"ЕС" об идее выборов в ОРДЛО: Оккупанты остаются на позициях и почти каждый день гибнут наши воины
13:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Европейская солидарность

Новости Украины:В "Европейской солидарности" назвали недопустимым проведение выборов в ОРДЛО в октябре.

Проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в октябре недопустимо, так как оккупационные войска продолжают обстрелы, а украинские военные продолжают гибнуть, заявил сопредседатель парламентской фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

"Европейскую солидарность" беспокоят планы Банковой проводить местные выборы на Донбассе уже в октябре. Об этом свидетельствуют заявления окружения (президента Украины Владимира – Ред.) Зеленского. Подчеркиваем, что никаких предпосылок для местных выборов в ОРДЛО нет. Российские оккупационные войска остаются на позициях и почти каждый день гибнут наши воины. Проводить выборы в таких условиях - это собственными руками обречь Донбасс на сценарий так называемого Крымского референдума 2014г под дулами российских автоматов", - сказал он во время пленарного заседания Верховной Рады во вторник, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Герасимов подчеркнул, что только активными действиями общественности и оппозиции Зеленского заставили отозвать изменения в Конституцию Украины в части децентрализации, которые закладывали основы для ползучей федерализации.

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"Европейская солидарность" жестко противостоит этому. Мы вместе с вами заставили власть отозвать закон о децентрализации внутри которого они спрятали федерализацию, "формулу Штайнмайера" и централизацию вместо децентрализации", - сказал парламентарий.

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Донбасс, Артур Герасимов, ОРДЛО, Европейская солидарность.
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