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"Нужны миротворцы ООН": Порошенко рассказал послу Франции о постоянных обстрелах на Донбассе

"Нужны миротворцы ООН": Порошенко рассказал послу Франции о постоянных обстрелах на Донбассе
18:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Европейская солидарность

Новости Украины:Порошенко на встрече с послом Франции отметил надобность введения миротворцев ООН на Донбасс.

Санкции против России должны быть сохранены до выполнения ею своих обязательств в рамках Минских договоренностей и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

"Высказано серьезное беспокойство из-за постоянных обстрелов украинских позиций несмотря на договоренность о перемирии по результатам декабрьского Парижского саммита Норманнской четверки. …Петр Порошенко также отметил необходимость развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе", - передает пресс-служба политической силы.

Стороны также обсудили прогресс Украины в процессе евроинтеграции и подчеркнули необходимость инклюзивного подхода в разработке законодательства, которое обеспечило бы достаточное участие оппозиции, гражданского общества и международных партнеров.

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Также во время встречи была высказана обеспокоенность попытками инструментализировать правосудие в Украине против политических оппонентов и ограничить свободу слова под предлогом противодействия дезинформации.

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Франция, Донбасс, Петр Порошенко, Миротворцы ООН, Этьен де Понсен.
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